Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
«Железный Майк» заявил, что «Бронзовому Бомбардировщику» стоит разделить ринг с украинцем
20:00
Майк Тайсон / фото - lusoamericano.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в эфире подкаста PowerfulJRE заявил, что грозному панчеру Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO) стоит разделить ринг с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Я думаю, Деонтею Уайлдеру следует подраться с Усиком. Уайлдер будет агрессивным, пытаясь нокаутировать его. Обладать мощным ударом – это как владеть ядерным оружием. Но в этом нет никакой военной ценности, если ты не попадешь по цели. По Усику очень сложно попасть».
Александр Усик и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) договорились о реванше.
Комментарии 0