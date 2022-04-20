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Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»

«Железный Майк» заявил, что «Бронзовому Бомбардировщику» стоит разделить ринг с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
20:00
Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Майк Тайсон / фото - lusoamericano.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в эфире подкаста PowerfulJRE заявил, что грозному панчеру Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO) стоит разделить ринг с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Я думаю, Деонтею Уайлдеру следует подраться с Усиком. Уайлдер будет агрессивным, пытаясь нокаутировать его. Обладать мощным ударом – это как владеть ядерным оружием. Но в этом нет никакой военной ценности, если ты не попадешь по цели. По Усику очень сложно попасть».

Александр Усик и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) договорились о реванше.

Рене Тер Велде
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Александр Усик Деонтей Уайлдер Майк Тайсон

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