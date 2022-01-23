Майк Тайсон и Джейк Пол договариваются о мегафайте на 60 миллионов долларов
Майк Тайсон: «Вы действительно считаете, что Усик мог бы побить меня в мои лучшие годы?»
Легенда хэвивейта остался недоволен выступлением украинца и Джошуа в сентябре
08:12
Майк Тайсон / Фото: Marca
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон высказал недовольство по поводу первого поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
После просмотра поединка Джошуа – Усик, может у них был плохой день в ту ночь… По этому выступлению вы и вправду считаете, что кто-то из них мог бы побить меня в мои лучшие годы?
Видео единственного нокдауна в карьере Усика.
Комментарии 2
Долбаеб ты канешно знатный!