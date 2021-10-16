Майки Гарсия уступил Сандору Мартину. Как это было
Майки Гарсии и Мартин взвесились накануне очного противостояния
Поединок состоится в промежуточном весе
16 октября 15:25
Майки Гарсия и Сандор Мартин / Фото - boxingsceneВо Фресно (США) состоялось взвешивание участников вечера бокса на DAZN, в главном поединке которого на ринг после длительной паузы вернется экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 KO).
Вес американца составил 143.6 фунта (65 кг), его соперника испанца Сандора Мартина – 144 фунта (65,3 кг). Поединок состоится в промежуточном весе до 145 фунтов.
Накануне поединка Гарсия подтвердил, что намерен боксировать в первом полусреднем весе, и планирует провести бой против экс-чемпиона мира в этом весе Реджиса Прогрейса.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:30.
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