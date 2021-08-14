Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса

Американец спарринговал с обоими боксерами

Майки Гарсия / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, американец Майки Гарсия (40-1, 30 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о предстоящем поединке своего одноклубника и проспекта полусреднего веса (до 66.7 кг), соотечественника Верджила Ортиса (17-0, 17 KO), и литовца Эгиса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО).

«Я бы не сказал, что Каваляускас - маленький... он настоящий полусредневес. Да, Верджил высокий, он чуть больше, но они оба немаленькие парни. Несмотря на то, что Верджил является моим одноклубником, я скажу, а я спарринговал с обоими парнями, что он - фаворит. Нас ждет хороший бой, но Верджил победит. Думаю, он остановит его».

Онлайн трансляция поединка Каваляускас – Ортис.