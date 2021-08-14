Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 16) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт 2:0 Окончен
03:25 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач 1:2 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
05:55 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула 1:2 Окончен
19:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:0 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 2-й тайм
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 0:0 1-й тайм
19:30 Десна - СК Днепр-1 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса

Американец спарринговал с обоими боксерами
Бокс Профессиональный бокс
18:15
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Майки Гарсия / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, американец Майки Гарсия (40-1, 30 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о предстоящем поединке своего одноклубника и проспекта полусреднего веса (до 66.7 кг), соотечественника Верджила Ортиса (17-0, 17 KO), и литовца Эгиса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО).

«Я бы не сказал, что Каваляускас - маленький... он настоящий полусредневес. Да, Верджил высокий, он чуть больше, но они оба немаленькие парни.

Несмотря на то, что Верджил является моим одноклубником, я скажу, а я спарринговал с обоими парнями, что он - фаворит. Нас ждет хороший бой, но Верджил победит. Думаю, он остановит его».

Онлайн трансляция поединка Каваляускас – Ортис.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майки Гарсия Верджил Ортис Эгис Каваляускас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Бокс Профессиональный бокс
12:44
Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис
Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис
Бокс Профессиональный бокс
10:37
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
10:22
Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело
Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 16:46
Хирн хочет организовать бой Гарсиии и Прогрейса
Хирн хочет организовать бой Гарсиии и Прогрейса
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 12:04
Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо
Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 14:25

Новости: Бокс

Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Профессиональный бокс
18:55
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Профессиональный бокс
18:15
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Профессиональный бокс
17:35
Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»
Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»
Профессиональный бокс
16:55
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Профессиональный бокс
15:55
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Профессиональный бокс
15:15
Красюк: «Я весьма уверен в том, что у нас будет реванш с Джошуа»
Красюк: «Я весьма уверен в том, что у нас будет реванш с Джошуа»
Профессиональный бокс
14:33
Альварес и Плант вскоре подпишут контракт на поединок. Известны сроки мегафайта
Альварес и Плант вскоре подпишут контракт на поединок. Известны сроки мегафайта
Профессиональный бокс
14:07
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Профессиональный бокс
12:44
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
7
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
25
Все новости