Майки Гарсия: «Хэйни отлично развивается и становится более зрелым»

Майки Гарсия / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2, 30 КО) прокомментировал выступление обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO) в поединке с Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO).

Майки цитирует ресурс boxinginsider.com:

Девин отлично развивается и становится более зрелым. Конечно, он все еще допускал некоторые ошибки. К примеру, он постоянно искал сильный удар, но все же Хэйни стал более терпеливым. Он улучшается с каждым боем. Я очень впечатлен тем, как Девин развивается».