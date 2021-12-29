Майки Гарсия хочет поединок с Камбососом
Майки Гарсия: «Хэйни отлично развивается и становится более зрелым»
Американец впечатлен прогрессом соотечественника
08:30
Майки Гарсия / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2, 30 КО) прокомментировал выступление обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO) в поединке с Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO).
Майки цитирует ресурс boxinginsider.com:
«Я думаю, что это был хороший бой. Хэйни провел отлично поединок. Он использовал свой джеб, чтобы держаться на выгодной ему дистанции. В этом противостоянии он хорошо использовал свои преимущества. Другими словами, это было хорошее выступление с его стороны.
Девин отлично развивается и становится более зрелым. Конечно, он все еще допускал некоторые ошибки. К примеру, он постоянно искал сильный удар, но все же Хэйни стал более терпеливым. Он улучшается с каждым боем. Я очень впечатлен тем, как Девин развивается».
Майки Гарсия хочет поединок с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).