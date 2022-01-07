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05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 105:87 Перерыв
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс 87:93 4-я четверть
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02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
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Майки Гарсия: «Мы все знаем, что Спенс перенес операцию и не знаем, как его тело отреагирует на пропущенный удар от Угаса»

Бывший чемпион мира ждет тяжелый поединок для Эррола
Бокс Профессиональный бокс
07 января 10:48
Майки Гарсия: «Мы все знаем, что Спенс перенес операцию и не знаем, как его тело отреагирует на пропущенный удар от Угаса»
Майки Гарсия / Фото: Boxing Junkie - USA Today

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Анхель Гарсия (40-2, 30 КО) высказался о поединке чемпиона IBF, WBC в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО) и обладателя пояса WBA Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Слова Майки приводит портал boxingnews24.com.

«Для Спенса это будет сложный поединок. Во-первых, он будет сложным из-за его здоровья. Мы все знаем, что он перенес операцию и не знаем, как его тело отреагирует на пропущенный удар. Все может закончиться еще более серьезными травмами. Поэтому, это будет очень тяжелый бой для Спенса.

Стилистически, Спенс лучше, но и Угас не простой, ведь он большой и сильный. Йорденис стал чемпионом мира не спроста. Он хорошо дрался с Портером и некоторые люди считают, что победа была за ним, а потом он одолел Пакьяо.

Это не простой бой и если спросить меня о победителе, то я не знаю ответа. Не сомневаюсь, что Эррол чувствует себя хорошо, если готов провести бой, но я уверен, что он будет драться осторожно, что может сыграть решающую роль. Посмотрим, что случится, но бой хороший».

Напомним, пока точная дата поединка Спенс – Угас неизвестна, но Йорденис дал понять, что разговоры идут о весне текущего года.

 

Карен Агабекян
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Теги

Майки Гарсия Эррол Спенс Йорденис Угас

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