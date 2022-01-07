Майки Гарсия: «Мы все знаем, что Спенс перенес операцию и не знаем, как его тело отреагирует на пропущенный удар от Угаса»

Майки Гарсия / Фото: Boxing Junkie - USA Today

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Анхель Гарсия (40-2, 30 КО) высказался о поединке чемпиона IBF, WBC в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО) и обладателя пояса WBA Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Слова Майки приводит портал boxingnews24.com.



Стилистически, Спенс лучше, но и Угас не простой, ведь он большой и сильный. Йорденис стал чемпионом мира не спроста. Он хорошо дрался с Портером и некоторые люди считают, что победа была за ним, а потом он одолел Пакьяо.

Это не простой бой и если спросить меня о победителе, то я не знаю ответа. Не сомневаюсь, что Эррол чувствует себя хорошо, если готов провести бой, но я уверен, что он будет драться осторожно, что может сыграть решающую роль. Посмотрим, что случится, но бой хороший».