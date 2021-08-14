Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Бывший чемпион мира не забыл упомянуть и о будущем сопернике филиппинца
12:44
Майки Гарсия / Фото - theathleticЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) поделился мыслями относительно срыва поединка между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует американца boxing247.com.
«Это лажа, печальная история. Спенсу пришлось сняться с боя, и это отстой, тем более что до поединка остается всего неделя. Это ужасно. Спенс проводил свой тренировочный лагерь, тренировался, но теперь не сможет подраться. Это фигово для Эррола. Безусловно, Мэнни был готов драться, поэтому у них была возможность спасти шоу и бой. Теперь он сразится с Йорденисом Угасом. Это тоже нелегкий бой. Это хорошее противостояние, но не такое большое с точки зрения маркетинга и брендинга. Этот поединок будоражит не так много людей, как бой со Спенсом, но он все равно хорош».
Напомним, у американца диагностировали разрыв сетчатки левого глаза накануне боя с Пакьяо. Теперь легендарный филиппинец готовится 21 августа выйти в ринг с чемпионом мира по версии WBA Super Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).
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