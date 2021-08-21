Майки Гарсия решил отложить бой с Прогрейсом

Американец решил рассмотреть другие варианты для поединка

Майки Гарсия / фото - boxing247.com

Как сообщает известный инсайдер и журналист Майк Коппинджер в своем Twitter, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия (40-1, 30 КО) и известный британский промоутер Эдди Хирн работают над организацией поединка для представителя США, который, по предварительным данным должен состояться 18-го сентября.

Отметим, что последнее время ходили слухи и о том, что Майки и экс-чемпион первого полусреднего веса американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) ведут переговоры. Также об этом неоднократно заявляли сами боксеры, но, похоже, что Гарсия решил рассмотреть другие варианты.

«Источники: Майки Гарсия и Эдди Хирн обсуждают возвращение в ринг 18-го сентября, в выходные посвященные Дню независимости Мексики. Гарсия вел переговоры с Реджисом Прогре на DAZN, но теперь Майки намерен встретиться с другим соперником, прежде чем провести бой с Прогрейсом».

Майки Гарсия заинтересован в поединке с действующим обладателем титулов в трех дивизионах Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).