Камбосос угрожает Ломаченко и другим легковесам
Майки Гарсия считает Ломаченко хуже Дэвиса
Бывший покоритель четырех дивизионов заявил, что лучшим соперником для Камбососа будет «Танк»
01 февраля 15:02
Майки Гарсия / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в четырех весовых Майки Гарсия в интервью ESNEWS расставил по силе легковесов, которые устроят неплохое сражение с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Кто даст Камбососу лучший бой? Дэвис, потом Хэйни, затем уже Лопес. Кто есть еще? А, еще же Ломаченко имеется. Тогда, лучше так – Дэвис, Лома, Лопес, потом Хэйни и Райан Гарсия.
Австралиец готов защищать пояса с топами – Девином Хэйни (27-0, 15 KO) или Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).