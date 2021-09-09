Докатился парень. Matchroom и DAZN не намерены устраивать поединок для Майки Гарсии
Майки Гарсия вернется в ринг 16 октября
Боксер не дрался с февраля 2020 года
13:33
Майки Гарсия / фото - Boxing News
Боксер полусредней весовой категории Майки Гарсия (40-1, 30 КО) вернется в ринг 16 октября в Техасе, США. Об этом сообщил DAZN.
Соперником американца станет боксер из Испании Сандор Мартин (38-2, 13 КО).
Последний бой Гарсия провел в феврале 2020 года, одержав победу над Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО).
Майки ранее рассказал о планах на завершение карьеры легендарного Мэнни Пакьяо.
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