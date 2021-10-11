Майки Гарсия считает, что навыки Планта могут доставить Альваресу неприятности
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
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11 октября 22:49
Майки Гарсия / Фото: The Athletic
17 октября во Фресно (США) экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Анхель Гарсия (40-1, 30 KO) встретится с испанцем Сандором Мартином (38-2, 13 KO)
Мартин в сентябре 2017 года проиграл Энтони Йигиту, а затем выиграл девять поединков подряд.
Гарсия в последнем поединке уверенно выиграл у Джесси Варгаса.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:30.
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