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Майки Гарсия: «Я слышал, что Пакьяо планировал провести в этом году два боя, а затем завершить карьеру»

Американец считает, что многое зависит от поединка филиппинца с Угасом
Бокс Профессиональный бокс
13:55
Майки Гарсия: «Я слышал, что Пакьяо планировал провести в этом году два боя, а затем завершить карьеру»
Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) утверждает, что к нему дошли слухи о том, что 42-летний филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) хочет провести в 2021 году сразу два поединка.

Американца цитирует ресурс boxing247.com:

«Я слышал от разных людей, что Пакьяо планировал провести в этом году два боя, а затем завершить карьеру. Все это может измениться в зависимости от исхода боя с Угасом. Если Пакьяо будет потрясен или окажется в нокауте, то он может решить уйти на пенсию.

Победа или поражение - это неважно. Если твое тело приняло серьезный урон и теперь болит, то это может все изменить. Никто не знает, сможет ли он провести еще один поединок до конца года. Возможно, нет. Если же Мэнни подерется, все пройдет хорошо, он победит и не получит урона, рассечений и так далее, то он может еще раз выйти в ринг до конца этого года. Но ему предстоит тяжелый бой. Если Пакьяо получит рассечение, то у него не будет времени на еще один бой».

Мэнни Пакьяо заявил, что его предстоящий бой против Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), может стать последним в его карьере.

Рене Тер Велде
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