Майки Гарсия: «Хэйни отлично развивается и становится более зрелым»
Майки Гарсия жаждет разделить ринг с Хэйни
Американец готов спуститься в легкий дивизион ради встречи с соотечественником
29 декабря 09:50
Майки Гарсия / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия (40-2, 30 КО) сообщил, что готов спуститься в легкий дивизион ради поединка со своим соотечественником, действующим чемпионом по версии WBC в этом дивизионе Девином Хэйни (27-0-0, 15 KO).
Майки цитирует ресурс boxinginsider.com:
«Вероятно, мне будет сложно согнать вес до 135 фунтов. Если бы мне гарантировали поединок против Хэйни, то да, я бы это сделал. Конечно, мне понадобиться немного времени, чтобы хорошо подготовиться и быть в отличной боевой форме. Я бы хотел этого боя. Для меня это был бы интересный вызов».
Майки Гарсия впечатлен прогрессом Девина Хэйни.