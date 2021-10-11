Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция

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Майрис Бриедис

16 октября в Риге (Латвия) чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (27-1, 19 KO) проведет поединок против немца Артура Манна (17-1, 9 KO).



Бриедис в последнем поединке, который прошел в сентябре 2020-го, выиграл у кубинца Юниера Дортикоса. Латыш уже ведет серию из четырех побед после поражения от Александра Усика.

Манн в октябре 2019-го проиграл ТКО Кевину Лерене, после чего выиграл два боя у Сосо Абуладзе и Рада Рашида.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 23:00.