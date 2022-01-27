Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну
Мчуну: «Я готов к бою с Макабу»
29 января определится следующий соперник Сауля Альвареса
10:13
Тяжеловес Табисо Мчуну (23-5, 13 KO) оказался немногословен перед боем против чемпиона мира WBC Илунги Макабу (28-2, 25 КО). Слова южноафриканца приводит Boxing News 24:
«Проделана тяжелая работа. Я готов к бою с Макабу. Хочу пожелать всем удачи, кто сражается в субботу вечером».
Бой Макабу – Мчуну состоится 29 января. В этом поединке определится следующий соперник лучшего боксера мира независимо от весовых категорий Сауля Альвареса, который поднимется в тяжелый дивизион.
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