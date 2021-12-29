Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Медведев психует, Джокович не может попасть по мячу. Самые нелепые ошибки топовых теннисистов в 2021 году
Пресс-служба ATP подготовила очередную нарезку моментов
19:58
Даниил Медведев / фото - Getty Images
Пресс-служба ATP на своем официальном YouTube канале представила подборку самых нелепых ошибок топовых теннисистов, произошедших в сезоне-2021.
Нервы Даниила Медведева, промахи Новака Джоковича и Роджера Федерера, а Гаэль Монфис перелетает через сетку на чужую половину корта.
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