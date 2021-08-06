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Мегафайт Тейлор – Кроуфорд может пройти на территории Великобритании

Известны сроки возможного поединка
Бокс Профессиональный бокс
08:21
Мегафайт Тейлор – Кроуфорд может пройти на территории Великобритании
Кроуфорд и Тейлор / Фото - givemesport.com
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports заявил, что рассчитывает в 2022 году организовать поединок двух абсолютных чемпионов мира в первом полусреднем дивизионе – Джоша Тейлора (18-0, 13 KO) и Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) – в Великобритании, если оба боксера выиграют свои предстоящие поединки.

«Тейлор собирается драться с Джеком Каттералом, в организации этого боя принимала участие WBO. Каттерал является обязательным претендентом по их линии. При этом мы надеемся, что поединок между Кроуфордом и [Шоном] Портером пройдет в ноябре или где-то в начале декабря. Следовательно, если Кроуфорд и Тейлор одерживают победы, у них естественным образом получается бой, который я надеюсь провести в Великобритании где-нибудь в апреле, мае или июне. Это был бы очень большой поединок».


Напомним, Тейлор следующий бой проведет против обязательного претендента Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO) в ноябре. Что касается Кроуфорда, то он вернется в ринг в поединке против Шона Портера (31-3, 17 КО). 

Владимир Кириченко
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Теги

Теренс Кроуфорд Джош Тейлор

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