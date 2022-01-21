Мексиканский тренер: «Не считаю, что Альварес – один из лучших в истории»
Мексиканский тренер: «Альваресу подсуживали в бою с Головкиным»
Игнасио Беристайн высказался касательно прошедшего поединка между Канело и GGG
17:30
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Мексиканский тренер Игнасио Беристайн в интервью Fight Hub TV высказался касательно прошедшего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
«Уважаю его мнение, но думаю, что скоро Канело даст нам всем тот самый бой, который позволит ему наконец-то войти в число легенд. Он побеждает, он выглядит хорошо. Но ему никогда не приходилось выкладываться в ринге на полную катушку. Он выглядит хорошо, но не сенсационно. А в бою с Геннадием Головкиным ему совсем немного, но все же подсуживали. Я бы хотел, чтобы победил мексиканец. Но еще больше я бы хотел, чтобы это была честная победа».
Игнасио Беристайн считает, что победа Сауля Альвареса над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) была постановочной.
Комментарии 0