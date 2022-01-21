Экс-чемпион мира назвал приоритетного соперника для Альвареса
Мексиканский тренер: «Не считаю, что Альварес – один из лучших в истории»
Игнасио Беристайн уверен, что Канело еще есть к чему стремиться
15:25
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Мексиканский тренер Игнасио Беристайн в интервью Fight Hub TV признался, что не считает звездного соотечественника Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KО) одним из величайших спортсменов в истории страны.
«Признаю, что он великий боец. Ведь он очень упорно пашет в зале, а Эдди Рейносо проделал с ним отличную работу. Но не считаю, что он – один из лучших в истории. Как по мне, он все еще идет к этой цели. Завоеванные ранее титулы и деньги здесь не аргумент. Самое важное – завоевать сердца мексиканцев. И я считаю, ему еще есть к чему стремиться. Думаю, ему до сих пор не хватает парочки великих боев. Таких, которые были у того же Хулио Сесара Чавеса-старшего. Считаю, что Канело молодец – дерется, побеждает. Но говорю как тренер. Я не припомню такого его боя, в котором он бы покорил сердца болельщиков».
Эдди Рейносо назвал приоритетных соперников для Сауля Альвареса.
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