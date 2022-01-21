Мексиканский тренер: «Угас не побеждал Пакьяо, его победило время»

Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com

Легендарный мексиканский тренер Игнасио Беристайн в интервью Fight Hub TV высказался о прошедшем поединке полусредневесов: кубинца Йордениса Угаса (27-4-0, 12 KO) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

Угас не побеждал Мэнни Пакьяо. Его победило время, его победила старость. Он больше не может боксировать. Кубинец отлично себя показал, но раньше он бы не справился с Мэнни».