Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Мексиканский тренер: «Угас не побеждал Пакьяо, его победило время»
Игнасио Беристайн высказался о прошедшем поединке полусредневесов
19:30
Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com
Легендарный мексиканский тренер Игнасио Беристайн в интервью Fight Hub TV высказался о прошедшем поединке полусредневесов: кубинца Йордениса Угаса (27-4-0, 12 KO) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
«Пакьяо является тем парнем, который заслужил всемирное уважение из-за того, что он прошел. И он закатывал потрясающие бои.
Угас не побеждал Мэнни Пакьяо. Его победило время, его победила старость. Он больше не может боксировать. Кубинец отлично себя показал, но раньше он бы не справился с Мэнни».
Игнасио Беристайн не считает Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KО) одним из величайших спортсменов в истории страны.
Комментарии 0