Бивол: «Я не могу сказать, что – Бетербиев великий мастер защиты»
Менеджер Бивола: «Мы были на грани подписания контракта с Канело»
Вадим Корнилов рассказал, когда его клиент мог подраться с Альваресом
12:58
Дмитрий Бивол / фото - Getty Images
Вадим Корнилов, менеджер обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО), в интервью YouTube каналу USACHEV TV заявил, что его подопечный был близок к подписанию контракта на бой с абсолютным чемпионом мира второго среднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
«Я думаю, что с Канело все было очень реально. Мы были на грани подписания контракта. Я считаю, что он тоже был готов драться, но, насколько знаю, его тренер принял решение все-таки пойти путем перехода на другой телеканал. Там был бой на Showtime PPV, и он перешел с DAZN, на котором ему было привычно выступать до этого.
Я думаю, просто обстоятельства поменялись, и он принял это решение. На самом деле сейчас они уже снова возвращаются к обсуждению боя с Дмитрием. То есть там достаточно все реально. По моему мнению, бой Альвареса с Биволом более реален, чем с Макабу».
Напомним, Хирн назвал троих потенциальных соперников для Канело на 2022 год.