Менеджер Бивола: «Мы были на грани подписания контракта с Канело»

Дмитрий Бивол / фото - Getty Images

Вадим Корнилов, менеджер обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО), в интервью YouTube каналу USACHEV TV заявил, что его подопечный был близок к подписанию контракта на бой с абсолютным чемпионом мира второго среднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Я думаю, просто обстоятельства поменялись, и он принял это решение. На самом деле сейчас они уже снова возвращаются к обсуждению боя с Дмитрием. То есть там достаточно все реально. По моему мнению, бой Альвареса с Биволом более реален, чем с Макабу».