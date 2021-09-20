Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»

Дэвид Ганса – о словах легендарного украинка после анонса грядущего мегафайта

Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото - eurosport

«Когда поединок Усика и Джошуа был объявлен, Владимир сказал Энтони: «Я люблю вас обоих. Удачи, пусть победит сильнейший. Он отказался от какой-либо вовлеченности. Я верю, что он парень, который не хочет участвовать в этом».

Менеджер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе(24-1, 22 КО)сообщил, что легендарный экс-чемпион мира(64-5, 53 КО) не намерен был участвовать в подготовке его подопечного или украинца(18-0, 13 KO) перед очным поединком.Цитирует ГансуНапомним, что в 2017 году Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл бой Джошуа, однако, несмотря на это, после поединка они стали хорошими друзьями.Поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.