Джошуа: «Владимир Кличко для меня он боец высочайшего уровня, а Усик, возможно, идет вторым»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Дэвид Ганса – о словах легендарного украинка после анонса грядущего мегафайта
10:21
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото - eurosportМенеджер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Дэвид Ганса сообщил, что легендарный экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не намерен был участвовать в подготовке его подопечного или украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) перед очным поединком.
Цитирует Гансу skysports.com.
«Когда поединок Усика и Джошуа был объявлен, Владимир сказал Энтони: «Я люблю вас обоих. Удачи, пусть победит сильнейший. Он отказался от какой-либо вовлеченности. Я верю, что он парень, который не хочет участвовать в этом».
Напомним, что в 2017 году Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл бой Джошуа, однако, несмотря на это, после поединка они стали хорошими друзьями.
Поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.