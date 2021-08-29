Менеджер Джойса предсказывает досрочную победу Джошуа над Усиком: «Я хочу, чтобы он победил»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) победит Александра Усика (18-0, 13 KO) нокаутом.

Я фанат Джошуа, поэтому хочу, чтобы он победил. И я думаю, что он это сделает. Но мне кажется, что чем дольше будет длиться бой, тем сильнее он будет складываться в пользу Усика, если Александр войдет в ритм.

Люди могут не согласиться со мной, но я считаю, что Джошуа нужно нарушить его ритм в начале поединка и прилипнуть к нему, использовать свои габариты. Я думаю, что если Джошуа попадет чисто, то Усик это почувствует. Так что я склоняюсь к победе Джошуа нокаутом, но Усик - боксер мирового класса, поэтому ничто не удивит меня в этом бою».