Менеджер Джойса предсказывает досрочную победу Джошуа над Усиком: «Я хочу, чтобы он победил»
Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) победит Александра Усика (18-0, 13 KO) нокаутом.
«Джошуа и Усик - оба сложные соперники, но каждый по-своему. Энтони - огромный панчер с отличной техникой, классным джебом, сильный, у него хорошие апперкоты. А Усик - неуловимый, так что они оба доставят проблем, но по-разному. Это два сложных боя, но чтобы завоевать титул в супертяжелом весе, ты должен быть хорошим, не так ли? Посмотрим, что произойдет, однако я заинтригован этим поединком.
Я фанат Джошуа, поэтому хочу, чтобы он победил. И я думаю, что он это сделает. Но мне кажется, что чем дольше будет длиться бой, тем сильнее он будет складываться в пользу Усика, если Александр войдет в ритм.
Люди могут не согласиться со мной, но я считаю, что Джошуа нужно нарушить его ритм в начале поединка и прилипнуть к нему, использовать свои габариты. Я думаю, что если Джошуа попадет чисто, то Усик это почувствует. Так что я склоняюсь к победе Джошуа нокаутом, но Усик - боксер мирового класса, поэтому ничто не удивит меня в этом бою».
Джо Джойс 25 сентября придет на стадион «Тоттенхэма», где Энтони Джошуа сразится с Александром Усиком, чтобы бросить вызов победителю.