Менеджер Джойса: «Усик и его команда сделали все, чтобы избежать боя с Джо»

Джонс, Головкин и Джойс / Фото: S-Jam Boxing

Менеджер британского супертяжа Джо Джойса (13-0, 12 KO) Сэм Джонс рассказал, что команда Александра Усика (18-0, 13 KO) не хотела идти на контакт в то время, когда обладатель титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) пытались организовать бой за «абсолюта»:



Никого не обрадует бой с Джо, но, к их сожалению, он занимает первое место в рейтинге WBO, поэтому кому-то придется с ним сразиться. С Джозефом Паркером получился бы отличный бой. Если появится такая возможность, мы мгновенно ею воспользуемся.

Энди Руис, Луис Ортис – эти поединки действительно могут состояться. Джо хочет драться с любым из них. Сейчас мы хотим делать для Джо большие бои. Я четко дал понять, что мы желаем крупных поединков, и это то, что мы получим.