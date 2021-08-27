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Менеджер Джойса: «Усик и его команда сделали все, чтобы избежать боя с Джо»

Джонс рассказал о планах «Джаггернаута»
Бокс Профессиональный бокс
10:31
Менеджер Джойса: «Усик и его команда сделали все, чтобы избежать боя с Джо»
Джонс, Головкин и Джойс / Фото: S-Jam Boxing

Менеджер британского супертяжа Джо Джойса (13-0, 12 KO) Сэм Джонс рассказал, что команда Александра Усика (18-0, 13 KO) не хотела идти на контакт в то время, когда обладатель титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) пытались организовать бой за «абсолюта»:

Помните разговоры о том, что Джо мог подраться с Усиком? Поверьте мне, Усик и его команда делали все возможное, чтобы избежать этого боя. Они понимали, что покажет Джойс.

Никого не обрадует бой с Джо, но, к их сожалению, он занимает первое место в рейтинге WBO, поэтому кому-то придется с ним сразиться. С Джозефом Паркером получился бы отличный бой. Если появится такая возможность, мы мгновенно ею воспользуемся.

Энди Руис, Луис Ортис – эти поединки действительно могут состояться. Джо хочет драться с любым из них. Сейчас мы хотим делать для Джо большие бои. Я четко дал понять, что мы желаем крупных поединков, и это то, что мы получим.

Напомним, что промоутер Джойса заявил, что «Джаггернаут» в 2022 году должен провести поединок с победителем противостояния Усик – Джошуа.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Джо Джойс

Комментарии 1

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27 августа 2021г. 12:11
Зачем Усику какой-то Джойс?, если он претендент на бой за титулы?
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