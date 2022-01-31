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Менеджер Джойса: «В супертяжелом весе хаос – нужно подождать, пока беспорядок уляжется»

Уотсон пока планирует поддерживать Джо на вершине хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Менеджер Джойса: «В супертяжелом весе хаос – нужно подождать, пока беспорядок уляжется»
Фото: Instagram

Менеджер британского супертяжа Джо Джойса (13-0, 12 KO) Шейн Уотсон заявил, что, пока ситуация с титульным шансом для подопечного выглядит туманной, первому номеру рейтинга WBO нужно поддерживать высокий уровень оппозиции:

Джо – первый номер рейтинга WBO и потому занимает отличную, фантастическую позицию. Победа над Даниэлем Дюбуа чудесным образом повлияла на карьеру Джойса, а также на его позиции в рейтингах.

В супертяжелом весе сейчас небольшой хаос, никто не знает, что происходит. Нужно подождать пока весь этот беспорядок не уляжется. Если Фьюри все-таки подерется с Усиком, а после этого с Энтони Джошуа, то это только отдалило бы обязательную защиту титула WBO. Если только его не соберутся лишить титула, но не знаю, насколько это вероятно.

Что же нужно делать нам? Держать Джойса наверху, поддерживать на определенном уровне. В конце концов, это его карьера. Мы не выстраиваем его карьеру в зависимости от выступления Джошуа или Уайта. Он будет драться и будет зарабатывать хорошие деньги, будет заполнять арены и люди будут о нем говорить.

Напомним, что пояс WBO, как и титулы WBA и IBF, принадлежат Александру Усику (19-0, 13 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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