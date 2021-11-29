Камбосос признался, что победил Лопеса благодаря помощи Пакьяо
Менеджер Камбососа обсудил потенциальных соперников Джорджа, не упомянув о Ломаченко
У украинца не будет шанса
15:29
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Менеджер новоиспеченного абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Питер Кан обсудил в интервью iFL TV
потенциальный следующий шаг своего подопечного:
Ранее все говорили о четырех королях дивизиона – Гарсия, Хэйни, Лопес и Дэвис. Никогда не упоминали о Джордже. Не очень и сложно догадаться, каковы наши планы. Хэйни или Диас – кто будет с поясом WBC. Будут упоминания о Райане Гарсии, Дэвисе. Единственное условие – следующий бой будет в Австралии. Возможен даже вариант с защитой титула, а потом уже провести большой бой. Но мы не будем спешить.
Ранее Камбосос назвал желаемого соперника.