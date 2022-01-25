Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко
Менеджер Кличко назвал это лучшим нокаутом в карьере украинца. Видео
В 2014 году «Доктор стальной молот» победил Кубрата Пулева
14:14
Фото: Getty Images
15 ноября 2015 года Владимир Кличко встретился в ринге с непобежденным на тот момент болгарским супертяжеловесом Кубратом Пулевым.
Поединок выдался очень зрелищным, а нокаут, в который Кличко отправил соперника, вероятно, лучший в карьере «Доктора Стального молота». Как минимум, так считает бывший менеджер украинца Бернд Бенте.
Видео нокаута:
Накануне Кличко-младший анонсировал возможно возобновление карьеры, а мы уже подыскали ему идеальный вариант для камбека.
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