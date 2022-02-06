Хирн предложил Ломаченко подождать, пока подерутся Хэйни и Камбосос
Менеджер Ломаченко: «Если устроим поединок с Камбососом, поедем готовиться к бою в Австралию»
Эгис Климас уверен, что так удастся избежать форс-мажоров, связанных с COVID-19
16:50
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в интервью FightHype.com заявил, что если украинец станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), то будет готовиться к этому поединку в Австралии.
«Мы даже поедем готовиться к бою в Австралию. Я говорил Top Rank, и люди Камбососа об этом знают, что если мы устроим этот поединок, то Лома не живет в США. Он ездит туда, чтобы готовиться к боям. Так что если мы будем драться в Австралии, то учитывая нынешнюю ситуацию в мире, мы на два месяца отправимся туда, чтобы готовиться к бою. Если границы закроют, мы уже будем там, так что не будет никаких неурядиц».
Эдди Хирн предложил Василию Ломаченко подождать, пока подерутся Девин Хэйни (27-0, 15 КО) и Джордж Камбосос.