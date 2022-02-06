«Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение». Ломаченко ответил Камбососу
Менеджер Ломаченко: «Если все пойдет по плану, то, возможно, состоится большая унификация с Джервонтой Дэвисом»
Эгис Климас – о потенциальных соперниках украинца
10:59
Эгис Климас / фото - Boxing Scene
Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в интервью YouTube-каналу FightHype высказался о потенциальных соперниках украинца, заявив, что при удачном стечении обстоятельств, фанатов ждет большой бой Ломы против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО).
«Я думаю, что бой с Девином Хэйни будет устроить намного проще, чем с Джервонтой Дэвисом, но кто знает. Если все пойдет по плану, как и должно, то, возможно, состоится большая унификация с Дэвисом».
Напомним, Ломаченко сделал выгодное предложение Камбососу по бою.