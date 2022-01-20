Менеджер Ломаченко и Усика: «Мой самый большой убыток – гибель Максима Дадашева»

Эгис Климас представлял интересы российского боксера

Максим Дадашев и Эгис Климас / Фото: Allboxing

Известный менеджер Эгис Климас, который сотрудничает с многими боксерами, в том числе украинскими звездами Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО), признался, что в 2019 году очень тяжело переживал смерть российского боксера Максима Дадашева.

Твой самый большой заработок за один бой? И твой самый большой убыток, если такой был?

Могу сказать сразу, что за бой Ковалев – Канело компания получила свыше миллиона. Самый большой убыток – гибель Максима Дадашева. Это не измеряется деньгами.

23 июля 2019 года Дадашев скончался из-за травм, полученных в поединке. Климас был менеджером боксера. Он поспособствовал тому, чтобы Дадашев подписал контракт с компанией Top Rank. В США Дадашев тренировался в одном зале с Ломаченко, другом которого являлся.

