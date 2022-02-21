Климас: «Я не думаю, что в Австралии знают, кто такой Хэйни»
Менеджер Ломаченко и Усика назвал самого большого боксера в истории Украины – это не кто-то из братьев Кличко
Самым техничным украинским бойцом Климас ожидаемо назвал «Хай-Тека»
18:12
Фото: Yahoo Finance
Менеджер топовых украинских боксеров Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика
(19-0, 13 KO) Эгис Климас в интервью Youtube каналу USACHEV TV уклончиво ответил на вопрос о величайшем боксере в истории Украины:
Я не могу сказать, кто лучше или у кого самый популярный. Но я скажу, что самый техничный – это Ломаченко. А самый большой это Усик (смеется).
Климас также объяснил, почему Усик не реагирует на желчь от Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).