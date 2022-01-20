Менеджер Ломаченко и Усика вложил почти полмиллиона долларов в российского боксера

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Известный менеджер Эгис Климас, который сотрудничает с многими боксерами, в том числе украинскими звездами Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО), рассказал, сколько вложил денег в бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе из России Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО):

У меня была мысль какая? Я сделаю ему один бой, покажу, его увидят и сразу же начнем тут рубать, мешками деньги носить. Только вилы нужны, чтобы переворачивать деньги. Серега стремился, он работяга. Я сделал один бой, второй бой, третий бой, четвертый бой – промоутер не хочет. Я говорю Бобу Аруму: «Посмотри, вот хороший боксер». А он: «А что я буду делать с этим русским?» А еще тогда эта весовая категория была непопулярной.

Я Сереге говорю: «Я не знаю, что я буду делать. Непопулярная весовая категория». А он: «Ничего, Эгис, раскачаем». Я как бы в него верил, он в меня верил, и мы шли вперед. Я ему провел 18 боев. Я профинансировал ему полностью все 18 боев. Серега говорит, что 18 боев я отбоксировал бесплатно. Первый гонорар Серега получил в девятнадцатом бою – 5 тысяч долларов от промоутера. Но мне было намного легче платить ему гонорар, чем выдержать его проживание. Полеты, перелеты, проживание, еще и женился в то время. И вот эти все расходы у меня где-то сошлись свыше 400 тысяч. И потом только выстрелил он.