Менеджер Ломаченко: «Лома не завершит карьеру, пока не завоюет все четыре пояса легкого веса»

Эгис Климас / фото - Getty Images

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule высказался о дальнейших планах украинца, заявив, что Лома не намерен уходить из бокса, пока не соберет все пояса легкого веса.

Что останется для Ломаченко, если Камбосос выберет другой путь? Пенсия? Нет, Ломаченко не завершит карьеру, пока не завоюет все четыре пояса. Это его цель. Ему нужны четыре титула в какой-нибудь весовой категории. Сейчас это его цель, и он двигается в этом направлении».