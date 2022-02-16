Ломаченко и Беринчик возглавляют рейтинг WBO в легком весе
Менеджер Ломаченко: «Лома не завершит карьеру, пока не завоюет все четыре пояса легкого веса»
Эгис Климас – о предстоящем поединке украинца
15:58
Эгис Климас / фото - Getty Images
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule высказался о дальнейших планах украинца, заявив, что Лома не намерен уходить из бокса, пока не соберет все пояса легкого веса.
«Пока мы не знаем, можно ли будет в Австралии собрать полный стадион. Ситуация может измениться в любой момент. Но вся команда Ломаченко вакцинирована, у нас нет никаких причин, чтобы туда не поехать. В частности, мы согласимся на реванш, если лагерь Камбососа об этом попросит.
Что останется для Ломаченко, если Камбосос выберет другой путь? Пенсия? Нет, Ломаченко не завершит карьеру, пока не завоюет все четыре пояса. Это его цель. Ему нужны четыре титула в какой-нибудь весовой категории. Сейчас это его цель, и он двигается в этом направлении».
Напомним, Ломаченко принял все условия сделки по поединку с Камбососом.