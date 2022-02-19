Менеджер Ломаченко рассказал, как Василий воспринял победу Камбососа над Лопесом

Эгис Климас находился вместе с украинцем в момент триумфа австралийца

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Эгис Климас, менеджер украинского бывшего чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KО), в интервью YouTube-каналу USACHEV TV рассказал, как его подопечный воспринял победу австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО) над американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 KО).

«Конечно, Камбосос выиграл бой, 100%. Мы смотрели в очень маленьком кругу. У меня дома собрались. Был Василий [Ломаченко], был папа [Анатолий Ломаченко], еще друг у нас был. Мы очень сильно наблюдали и все… Обычно после боя начинаем спорить о том, кто победил. Здесь же все были едины».

WBO назначила Джорджу Камбососу провести защиту титула с Василием Ломаченко – украинец согласен на все условия австралийца.