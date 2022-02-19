Менеджер Ломаченко: «Реванш с Лопесом зависит от Василия»

Эгис Климас высказался о потенциальном поединке между украинцем и американцем

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Эгис Климас, менеджер украинского бывшего чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KО), в интервью YouTube-каналу USACHEV TV высказался о потенциальном реванше между его подопечным и американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 KО).

«Реванш с Лопесом зависит от Васи [Ломаченко]. Это как Василий скажет. Мне он вообще не импонирует. Что я буду о нем говорить? А может Василий как бы скажет: «Ну че? Ты хочешь сейчас? Я могу тебе доказать». Трудно сказать, как тут сложиться. Сейчас его имя у нас не фигурирует. У нас есть другие планы, другие надежды».

Эгис Климас подтвердил, что у Василия Ломаченко больше шансов разделить ринг с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KО), чем у Девина Хэйни (27-0, 15 KO).