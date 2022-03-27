Менеджер Лопеса рассказал, когда Теофимо планирует вернуться на ринг

Дэвид Макуотер отметил, что американец настроен оптимистично

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Дэвид Макуотер, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO), рассказал ESPN, что его подопечный планирует вернуться на ринг в июне или июле в первом полусреднем дивизионе.

«Это давно уже было проблемой, и поскольку бой с Камбососом много раз переносили, у нас было время, чтобы ее решить, но мы не знали, что у нас оно есть, так что это продолжалось вечно. Лопес достаточно отдохнул, чтобы убедить себя, что может выступать дальше, и он жесткий парень. Эти ребята дерутся с травмами, которые люди даже не могут представить. Эта рука все время причиняла ему боль, а локоть болел, когда он пробивал хуки. Он оптимистичен и готов драться. Вчера вечером мы обсуждали наши планы насчет лагеря».

Президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что Теофимо Лопес покинет легкий дивизион, а сам американец поделился своими амбициозными планами на 2022 год.