Менеджер Паркера: «Если бы я ставил свой дом, то снова бы выбрал бы Усика в реванше с Джошуа»

Дэвид Хиггинс назвал украинца убийцей





Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Менеджер экс-чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (30-3, 21 КО) Дэвид Хиггинс заявил, что считает объединенного чемпиона мира Александра Усика (19-0, 13 КО) фаворитом реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



«Перед первым боем я думал, что Усик может победить, поскольку, как мне кажется, он лучше как всесторонне развитый боксер. Такой убийца. И он выиграл. Но, если бы Джошуа набросится на Усика, используя свой рост, вес и размах рук, то мог бы нокаутировать любого соперника. Это будет смелый шаг, если Джошуа вернется в ринг в реванше с Усиком. Но он способен это сделать, и их второй бой может сложиться в любую сторону. Если бы я ставил свой дом, то снова бы выбрал бы Усика».

Напомним, ранее у Усика заявили, что с Джошуа у Александра была лучшая форма за последние годы.