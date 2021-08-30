Менеджер Паркера ожидает контракта на реванш с Чисорой

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Дэвид Хиггинс, менеджер экс-чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью Newshub выразил полную уверенность в том, что его подопечный проведет следующий поединок против британца Дерека Чисоры (32-11, 23 КО).

Если он побьет Чисору, а затем, может быть, одержит еще одну или две победы, тогда, 100 процентов, ему дадут очередной титульный шанс. Если условия будут приемлемы, Джозеф потенциально поедет в Великобританию, чтобы провести там бой. У многих сложилось впечатление, что это был хороший и близкий поединок, который заслуживает реванша. Случится он или же нет - это зависит от предложенных нам условий».