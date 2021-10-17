Менеджер Уайлдера: «Деонтей был бы счастлив снова выйти пройти Фьюри»

Однако пока этот вариант не является актуальным

Фото: CBS Sport

Шелли Финкель, менеджер экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), рассказал, что мог бы провести четвертый бой против обладателя титула WBC в Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), но только после нескольких промежуточных поединков. Слова Финкеля приводит The Sun:

«Пока это не актуально, но он был бы счастлив снова выйти против Фьюри. Не думаю, что прямо сейчас народ хотел бы увидеть такой бой. Сначала можно провести другие, а потом уже, возможно, и задуматься о таком варианте. Как бы там ни было, помимо встречи с победителем реванша Усик – Джошуа у Фьюри не так уж и много крупных вариантов».

Реванш Александра Усика против Энтони Джошуа – дело почти решенное. А вот будущее Фьюри пока весьма туманное. Есть версия, что «Цыганский король» уже начал раскрутку четвертого боя против Уайлдера.

