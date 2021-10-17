«Усика не перебоксировать – он один из лучших боксеров современности». Промоутер Джошуа раскрыл план на реванш с украинцем
Менеджер Уайлдера со скептицизмом оценил шансы Усика против Фьюри
Анализ основывается на габаритах боксеров
17 октября 16:17
Фото: Allboxing
Шелли Финкель, менеджер экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), сомневается, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) способен победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Финкеля приводит The Sun:
«Бой Уайлдера с Джошуа? Что бы ни случилось в реванше Джошуа – Усик, это будет масштабная битва.
Но опять же, еще рано, и мы должны пройти через Усика и Джошуа, а также увидеть еще пару возможностей.
И я не уверен, что Усик, даже с его огромными навыками, сможет справиться с размером Фьюри».
Если все будет складываться благополучно, то Усик в марте проведет реванш с Энтони Джошуа, а затем во второй половине 2022 года выйдет на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.