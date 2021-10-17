Менеджер Уайлдера со скептицизмом оценил шансы Усика против Фьюри

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Шелли Финкель, менеджер экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), сомневается, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) способен победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Финкеля приводит The Sun:

Но опять же, еще рано, и мы должны пройти через Усика и Джошуа, а также увидеть еще пару возможностей.

И я не уверен, что Усик, даже с его огромными навыками, сможет справиться с размером Фьюри».