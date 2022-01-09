Усик – лучший боксер планеты, но даже он один раз был в нокдауне. Видео
Менеджер Усика: «Если Саша справится с грязным стилем Фьюри, то тогда победа будет за ним»
Сергей Лапин – о потенциальном поединке за звание «абсолюта»
08 января 22:43
Александр Усик / фото - Getty Images
Сергей Лапин, менеджер команды чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), высказался о потенциальном поединке украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.
В интервью порталу Daily Mail Лапин также дал пару советов подопечному на этот бой.
«Александр готов к любому вызову, особенно если у него будет возможность объединить все пояса в супертяжелом весе. Его преимущество над остальными боксерами-супертяжеловесами – это умение боксировать, и оно очень ценно.
Бокс – это искусство, и представители разных стилей устраивают крутые бои. Стиль Фьюри может быть очень грязным, но если Александр справится с его грязным стилем, то тогда победа будет за ним».
Напомним, Джошуа признался, что вновь хочет попробовать «перебоксировать» Усика.