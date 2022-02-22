Тренер: «Если Камбосос встретится с Ломаченко, то навсегда закрепит за собой статус крутого парня»
Менеджер Усика: «Назначение Ломаченко обязательным претендентом на пояс Камбососа ничего не меняет»
Климас рассказал, что команды начали общаться задолго до решения Всемирной боксерской организации
09:29
Фото: Instagram
Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в интервью Youtube каналу USACHEV TV заявил, что решение WBO назначить «Хай-Тека» обязательным претендентом на пояс абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) не дает украинцу никаких плюсов:
Что значит назначение Ломаченко обязательным претендентом на титул WBO? Да вообще ничего не обозначает, ничего не меняется. Мы в переговорах с командой Камбососа, и у нас все очень хорошо идет. Обязательная защита вообще не дает нам ни плюсов, ни минусов. Мы полностью идем своим путем. Еще до всего этого велись переговоры. Организация делает свою работу, мы – свою.
Топовый американский тренер считает, что австралиец выберет Лому для своей первой защиты.
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