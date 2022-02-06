Джойс: «Еще со времен любительской карьеры Усик пользуется большим уважением»
Менеджер Усика: «Никто не знает, кто тренирует Джошуа»
Эгис Климас считает, что британец нашел нового тренера
16:10
Эгис Климас / Фото: Yahoo Finance
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO), в интервью FightHype.com сообщил, что в лагере украинского боксера не знают, кто будет готовить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) к их реваншу.
«Как вы знаете, у Джошуа новый тренер. Никто не знает, кто его тренирует. Возможно, они попытаются получить больше времени на подготовку. Может быть, поединок состоится где-то в июне. Но Александр тоже подготовится к этом бою».
Эдди Хирн назвал приблизительные сроки проведения реванша Александра Усика и Энтони Джошуа.