Нурмагомедов назвал Альвареса лучшим боксером мира: «Усик стоит рядом»
Менеджер Усика – о Фьюри: «Темп боя от Александра огромные тяжеловесы выдержать не смогут»
Сергей Лапин рассказал, что станет погибелью Тайсона
17:49
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик (19-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал в интервью порталу mybettingsites.co.uk о гипотетическом поединке украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Что касается потенциального боя с Фьюри. У Фьюри есть преимущество в размерах, и он подвижен и быстр для боксера его габаритов, но есть одна вещь. Самая большая проблема с этими огромными тяжеловесами – это их состояние в 12-раундовых противостояниях. Темп боя, который задает Александр, огромные тяжеловесы сегодняшнего дня выдержать не смогут.
Технически это будет очень интересно. У Тайсона Фьюри очень неудобная техника бокса, но для того, чтобы Фьюри нанес свою серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это станет его погибелью.
В конечном счете преимущество в весе и росте в этом бою не имеет значения для Александра Усика, он приспосабливается к любому сопернику. Обозреватели мирового бокса скоро увидят, как Александр Усик наведет порядок в супертяжелом дивизионе».
Напомним, ранее Фьюри заявил, что Усик снова побьет Энтони Джошуа в реванше.