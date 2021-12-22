Менеджер Усика – о Фьюри: «Темп боя от Александра огромные тяжеловесы выдержать не смогут»

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик (19-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал в интервью порталу mybettingsites.co.uk о гипотетическом поединке украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Технически это будет очень интересно. У Тайсона Фьюри очень неудобная техника бокса, но для того, чтобы Фьюри нанес свою серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это станет его погибелью.

В конечном счете преимущество в весе и росте в этом бою не имеет значения для Александра Усика, он приспосабливается к любому сопернику. Обозреватели мирового бокса скоро увидят, как Александр Усик наведет порядок в супертяжелом дивизионе».