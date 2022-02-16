Менеджер Усика – о месте для реванша с Джошуа: «Вариант с Украиной сегодня не обсуждается»

Одним из главных является Саудовская Аравия

Эгис Климас

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Эгис Климас в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule сообщил, что реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) точно не состоится в Украине.



«Мы еще не определились с местом, где состоится реванш. Но сейчас главный вопрос в финансах. Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем также говорит Эдди Хирн, или же Великобритания. Я думаю, что вариант с Украиной сегодня не обсуждается. Ничто не может отвлечь Усика, поскольку в какой бы ситуации он ни оказался он найдет позитив. Я сомневаюсь, что он слишком взволнован из-за событий в Украине. Усик сосредоточен на своем деле, он недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных клубов. Он очень хорошо себя показал».

Напомним, Климас также назвал крайнюю дату для реванша Усика и Джошуа.



