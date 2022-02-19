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Менеджер Усика рассказал, с кем Александр хотел бы провести следующий бой

Эгис Климас отметил заинтересованность Энтони Джошуа в реванше с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
19:20
Менеджер Усика рассказал, с кем Александр хотел бы провести следующий бой
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу USACHEV TV рассказал, с каким из именитых британцев: с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО) или с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) – украинец хотел бы встретиться в следующем поединке.

«Нам было вообще без разницы: или Джошуа, или Фьюри. Фьюри, может быть, более опасный, чем Джошуа, но мы спокойно относились к одному и к другому.

Я думаю, что Энтони очень сильно мотивирован забрать обратно пояса».

Эгис Климас рассказал, что Александр Усик не реагирует на оскорбления от Тайсона Фьюри.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Эгис Климас

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