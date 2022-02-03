Усик: «Ничего, что мы с Гвоздиком слабее профессиональных футболистов – у нас желание огромное»
Менеджер Усика: «В ворота Александра не поставят, он не привык пропускать»
Лапин – о позиции супертяжеловеса в «Полесье»
12:20
Фото: Nick Potts
Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин
заявил, что у обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) готов помочь «Полесью» на любой позиции, кроме как в воротах.
Если не ошибаюсь, в юношеской команде Таврии Усик играл крайнего полузащитника?
Да, в полузащите. На левом фланге.
Позади всего несколько тренировок, а уже довелось услышать комплименты в адрес Усика от главного тренера Полесья. На какой позиции его наигрывает Юрий Калитвинцев?
Это вопрос остается открытым. Еще не решили, но в процессе тактических занятий Саше обязательно объяснят, где он принесет максимум пользы.
В ворота его вряд ли поставят?
Точно не поставят. Он не привык пропускать (смеется).
Усик заявил, что навыкам профессиональных футболистов готов противопоставить огромное желание.