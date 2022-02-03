Менеджер Усика: «В ворота Александра не поставят, он не привык пропускать»

Лапин – о позиции супертяжеловеса в «Полесье»

Фото: Nick Potts

Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин заявил, что у обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) готов помочь «Полесью» на любой позиции, кроме как в воротах.



Если не ошибаюсь, в юношеской команде Таврии Усик играл крайнего полузащитника?

Да, в полузащите. На левом фланге.

Позади всего несколько тренировок, а уже довелось услышать комплименты в адрес Усика от главного тренера Полесья. На какой позиции его наигрывает Юрий Калитвинцев?

Это вопрос остается открытым. Еще не решили, но в процессе тактических занятий Саше обязательно объяснят, где он принесет максимум пользы.

В ворота его вряд ли поставят?

Точно не поставят. Он не привык пропускать (смеется).

Усик заявил, что навыкам профессиональных футболистов готов противопоставить огромное желание.