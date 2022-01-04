Менеджер Выхриста: «В бою с Киладзе не обошлось без переоценки своих возможностей»

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Бывший чемпион мира, менеджер украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) Андрей Котельник прокомментировал победу своего боксера над Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):

И хотя последнее слово было за украинцем, однако не обошлось без ошибок в защите, над устранением которых необходимо будет серьезно потрудиться.

С каждым боем соперники у Выхриста будут все сильнее, поэтому нужно будет учитывать каждую мелочь. Ничего не остается, как работать еще больше и эффективнее».