Менеджер Выхриста: «В бою с Киладзе не обошлось без переоценки своих возможностей»
Бывший чемпион мира, менеджер украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) Андрей Котельник прокомментировал победу своего боксера над Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):
«Наверное, не обошлось без переоценки Выхристом своих возможностей, что повлияло на тактический рисунок боя. Виктор думал, что преуспеет в обмене ударами со средней дистанции, хотя, принимая во внимание его преимущество по антропометрическим данным, нужно было сделать ставку на атаки с дальней дистанции, контролируя ход событий в ринге. А в обмене «выстрелами» все возможно, тем более, в сражении супертяжеловесов с их мощными ударами.
И хотя последнее слово было за украинцем, однако не обошлось без ошибок в защите, над устранением которых необходимо будет серьезно потрудиться.
С каждым боем соперники у Выхриста будут все сильнее, поэтому нужно будет учитывать каждую мелочь. Ничего не остается, как работать еще больше и эффективнее».
Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был не согласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.
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