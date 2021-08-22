С внимательностью к деталям. Как Усик готовится к поединку всей жизни
Меньше волос, больше мышц. Как Усик преобразился к поединку с Джошуа
Украинец неплохо оброс мясом
18:51
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Немногим более месяца осталось до мегафайта супертяжелого веса – Александр Усик
(18-0, 13 KO) сойдется в ринге с обладателями титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Украинец за длительное время подготовки неплохо набрал в мышечной массе. Правда, цена также оказалось немалой – волос на голове украинца стало поменьше. Посмотрим, сможет ли такой бартер и более устрашающий вид принести Усику желанные титулы.
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