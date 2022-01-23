«Меня просто решили убрать». Расселл сделал скандальное заявление после поражения Магсайо
В Атлантик-Сити (США) чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гари Расселл-младший (31-2, 18 КО) без шансов проиграл пояс филиппинцу Марку Магсайо (24-0, 16 KO).
В послематчевом комментарии порталу BoxingScene Рассел заявил, что полностью не согласен со счетом судей и считает, что его обокрали в этом бою.
«Я победил по крайней мере в 10 раундах против двух или в 9 против трех. Это точно. Я перебоксировал его. В говорил, что у меня травмирована рука, еще до боя. Просто не хотел говорить, что там за травма... Не жалею, что вышел на бой в таком состоянии. Также в начале боя меня чуть протаранили головой. Вот откуда у меня ссадины на лице. Но это пустяки.
Да, я все равно считаю, что перебоксировал его, деклассировал, показал разницу в мастерстве. Он не мог достать меня, а я запросто наносил удары, когда хотел, контролировал бой, уходил от его подач или смазывал их. Мое владение рингом, бок-IQ. За весь бой он, наверное, ударил хорошо раза два. Интересно, что фанаты говорят о том, что выставили судьи? Уверен, многие не согласятся. Если бы я был здоров, то напарил бы его задницу еще круче, чем и так это сделал».
Напомним, Постол проведет бой против Гари Расселла. Статистика ударов боя Рассел-младший – Магсайо
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