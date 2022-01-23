«Меня просто решили убрать». Расселл сделал скандальное заявление после поражения Магсайо

Гари Расселл-младший / фото - Getty Images

В Атлантик-Сити (США) чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гари Расселл-младший (31-2, 18 КО) без шансов проиграл пояс филиппинцу Марку Магсайо (24-0, 16 KO).

В послематчевом комментарии порталу BoxingScene Рассел заявил, что полностью не согласен со счетом судей и считает, что его обокрали в этом бою.

Да, я все равно считаю, что перебоксировал его, деклассировал, показал разницу в мастерстве. Он не мог достать меня, а я запросто наносил удары, когда хотел, контролировал бой, уходил от его подач или смазывал их. Мое владение рингом, бок-IQ. За весь бой он, наверное, ударил хорошо раза два. Интересно, что фанаты говорят о том, что выставили судьи? Уверен, многие не согласятся. Если бы я был здоров, то напарил бы его задницу еще круче, чем и так это сделал».